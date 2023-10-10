Генштаб повідомив про 75 бойових зіткнень за добу: ситуація на сході й півдні «залишається складною»

Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, додаючи, що оперативна обстановка на сході та півдні України «залишається складною».

Зокрема, за даними Генштабу, на Авдіївському напрямку загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка і Первомайського Донецької області.

«Наші захисники відбили усі атаки ворога і не допустили втрат рубежів і позицій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, українські сили відбили атаки російських військ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.

Раніше про те, що українські військові відбили всі атаки російських сил поблизу Авдіївки Донецької області, в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Перед цим він повідомив, що загарбники активізувалися на Авдіївському напрямку.

«Наші захисники сьогодні відбили атаки ворога в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки і Первомайського, це все на Донеччині. Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів й Авдіївки. З ранку і до цього часу періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району, що навколо. Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляно Авдіївку», – сказав він.

За словами речника, це загострення пов’язане, зокрема, з тим, що «результатів немає, тому ворог біситься, б’є по населених пунктах».

Раніше у коментарі «Суспільне Донбас» начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з 06:00 ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області, а на півночі від міста тривають важкі бої.