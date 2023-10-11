Авдіївка: оновлені дані з фронту, як ЗСУ відбивають масований наступ російських сил

Авдіївка: оновлені дані з фронту, бої, відбиття російських атак

Армія Росії посилила наступ на фронтах. Генштаб ЗСУ заявляє: російські війська активізувалися біля Авдіївки та Первомайського на Донеччині. Авдіївка: оновлені дані.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш: «Дуже гаряче в місті. Немає ніяких перебільшень... Учора, мабуть, на мій погляд, були наймасованіші наступальні дії по нашому напрямку з початку взагалі повномасштабної війни»

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«Рамштайн-16» і підсилення українського ПППО

Президент Зеленський несподівано приїхав у Брюссель з неоголошеним візитом. Зустрічі у форматі «Рамштайн», Рада Україна-НАТО, заяви та домовленості. США запевнили Зеленського у підтримці і допомозі України, заявив він. США відправлять Україні новий пакет допомоги для України на 200 мільйонів доларів, сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Чи можуть об’єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет і як це може виглядати?

Ізраїль: чому розвідка дала збій?

Напад «Хамасу» на Ізраїль став провалом ізраїльських спецслужб: джерела The New York Times вважають, що військові та розвідка припустилися серії помилок. Як це могло трапитися? Якою буде наземна операція Ізраїлю у Секторі Гази? та яка роль інших країн у цій війні? Погляд зсередини.