На Лимано-Куп’янському напрямку стало менше обстрілів: Євлаш назвав причину

На минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку відбулось 11 бойових зіткнень, їхня інтенсивність зменшилась через рясні опади, повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Крім того, він розповів, що Збройним силам України вдалось ліквідувати 150 російських військових – «загалом російські загарбники за добу 465 разів обстріляли позиції Збройних сил України».

Речник зауважив, що «ворожі війська найбільше використовують артилерію, уникаючи прямих зіткнень». За словами Євлаша, на Лимансько-Куп’янському напрямку «наразі спостерігається зменшення інтенсивності обстрілів і застосування авіації».

«Наприклад, щодо авіації. Якщо раніше ми говорили про півтора десятка ударів і Су-35, Су-25, то за минулу добу не відбулось жодного бойового удару зі сторони противника», – сказав він.

Також Євлаш зауважив, що «знизилася інтенсивність використання безпілотних літальних апаратів з боку російських військ».

«Противник зараз акцентує свою увагу поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки. Намагається перекидати туди свої штурмові загони – «Шторм-Z», «Шторм», різні стрілецькі батальйони та танкові підрозділи. Проте успіхів вони не мають. Наші захисники тримають кордон та відбивають атаки противників», – додав він.

Раніше начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що російські військові намагаються завадити українським Силам оборони пройти на північ від Бахмута.

За його словами, зараз там продовжуються «інтенсивні бойові дії».