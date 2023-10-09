Російські війська обстрілюють Херсон, три людини поранені – ОВА

Російські війська обстрілюють Херсон, відомо про поранених, повідомив 9 жовтня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія обстрілює Херсон. Станом на зараз відомо про трьох поранених жінок. Інформація уточнюється», – написав він у телеграмі, закликавши жителів залишатися в безпечних місцях.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.