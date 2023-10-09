Генштаб: за добу відбулося 34 бойові зіткнення

Протягом доби відбулося 34 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 9 жовтня.

«Ворог завдав один ракетний і 39 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові відбили п’ять атак російських сил на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

«На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області… На Бахмутському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника біля Кліщіївки Донецької області… На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 15 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області… На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області… На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку ворога в районі Левадного Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку і наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, додали в Генштабі.

Раніше сьогодні командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на Мелітопольському напрямку і мають «частковий успіх» західніше від Вербового Запорізької області.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявив, що російські війська посилюють мінування в районі Роботиного-Вербового і намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від західної частини Запорізької області.