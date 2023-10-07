РФ кидає резерви на північ від Бахмута, аби загальмувати ЗСУ – речник Євлаш

Російські військові намагаються завадити українським Силам оборони пройти на північ від Бахмута, розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Зараз там (в районі Бахмуту – ред.) продовжуються бойові дії інтенсивні. Противник продовжує застосовувати контрнаступальні підрозділи на цьому напрямку, аби не дати нам розвинути наш наступ, не вийти на оперативний простір та не звільнити цей фланг. Він застосовує всі свої наявні сили та резерви, оскільки розуміє, що втрата цього флангу ще може обернутися для нього досить різними наслідками», – розповів Євлаш.

За словами начальника пресслужби, Сили оборони «зараз там намагаються максимально завдати ураження противнику».

27 вересня речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив присутність 500 колишніх «вагнерівців», які діють у рамках формувань Міноборони Росії, в районі Бахмута. За його словами, цього особового складу недостатньо для зміни ситуації на полі бою.

Згідно з аналізом ISW від 28 вересня, поступове розгортання колишніх найманців «Вагнера» «на будь-якій ділянці лінії фронту навряд чи матиме якийсь значний стратегічний чи навіть локальний вплив на поле бою в Україні».