Російські військові скинули авіабомбу на Костирку, постраждав чоловік – влада

Сили РФ скинули авіабомбу на Костирку в Херсонській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костирку Бериславського району. Постраждав 54-річний чоловік. Його з пораненням обличчя доставили до лікарні», – розповів місцевий чиновник.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.