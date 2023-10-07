Сили РФ тричі атакували Нікополь: пошкоджені гімназія, будівлі, газогін та лінії електропередач

Протягом дня 7 жовтня армія РФ тричі атакувала Нікополь, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог знову бив по Нікополю з важкої артилерії. Обстрілював місто двічі вдень та ще раз – вже надвечір. Пошкоджені гімназія і комунальне підприємство. Побиті 11 приватних осель і стільки ж господарських споруд. Понівечена будівля, яка не експлуатувалася. Зачепило лінії електропередач та газогін», – каже місцевий чиновник.

Він зазначив, що «інформація щодо руйнувань, заподіяних агресором, ще уточнюється, найважливіше, що минулося без загиблих і постраждалих».

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук каже, що «в інших громадах області сьогодні було спокійно».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.