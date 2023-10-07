У Криму знову лунали «вибухи», люди кажуть про «приліт» у Джанкої – ЗМІ

В окупованому Криму в Джанкої 7 жовтні нібито пролунав «вибух», місцеві телеграм-канали пишуть, що над місто видніється хмара диму.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляє, що мешканці також чули «вибухи» в Сімферопольському, Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах окупованого півострова. У небі нібито «бачили сліди від роботи протиповітряної оборони».

Пізніше очевидці сфотографували наслідки ймовірного «прильоту» в Джанкої.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.