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У Криму знову лунали «вибухи», люди кажуть про «приліт» у Джанкої – ЗМІ

В окупованому Криму в Джанкої 7 жовтні нібито пролунав вибух, місцеві телеграм-канали пишуть, що над містом видніється хмара диму

В окупованому Криму в Джанкої 7 жовтні нібито пролунав «вибух», місцеві телеграм-канали пишуть, що над місто видніється хмара диму.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляє, що мешканці також чули «вибухи» в Сімферопольському, Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах окупованого півострова. У небі нібито «бачили сліди від роботи протиповітряної оборони».

Пізніше очевидці сфотографували наслідки ймовірного «прильоту» в Джанкої.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

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