Українська розвідка заявила про висадку спецпризначенців у Криму

Українські спецпризначенці висадилися на території окупованого Криму заявляє Головне управління розвідки 4 жовтня.

«Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!» – заявила пресслужба розвідки.

У відомстві не уточнили, коли й де саме мала місце операція.

Раніше 4 жовтня підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що співробітники російської ФСБ нібито запобігли проникненню «ворожої диверсійно-розвідувальної групи» до Криму. Він заявив, що один із членів групи потрапив до полону – українська сторона про це не заявляла.

Радіо Свобода наразі не може перевірити цю інформацію незалежно.

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Це не перші повідомлення про ймовірну висадку українських військових на півострові. Вранці 24 серпня біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації, проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили джерела в українській розвідці.

Пізніше у коментарі Суспільному речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова.