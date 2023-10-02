Нардеп від ОПЗЖ Борт неодноразово їздив в Крим через Росію – «Схеми»

Віталій Борт – нині народний депутат від партії «Платформа за життя та мир» (колишня заборонена «Опозиційна платформа за життя») – після 2014-го року декілька разів їздив в окупований Крим із території Росії, попри заборону в’їжджати та залишати Крим поза українськими контрольно-пропускними пунктами. Згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, які отримали у своє розпорядження «Схеми» (проєкт Радіо Свобода), Борт неодноразово літав з Сімферополя до РФ і так само вертався до окупованого півострова. Журналісти також встановили, що у 2019 році матір нардепа Валентина Борт отримала громадянство Російської Федерації, про що свідчить витяг із системи «Роспаспорт», а його батько має номер платника податків РФ. Депутат не відповів на запитання журналістів «Схем», навіщо літав до Москви після 2014-го року та з яких причин заїжджав в Крим з порушенням порядку в’їзду на окупований півострів – з боку РФ.

15 серпня 2014 року Віталій Борт, ще будучи нардепом 7-го скликання, вилетів з Києва до Москви, приземлився в аеропорту «Домодєдово» і того ж дня попрямував літаком до Сімферополя. За чотири дні, 19 серпня депутат вилетів з Криму знову до столиці Росії і в той же день повернувся до Києва прямим рейсом.

12 квітня 2015-го Борт вилетів із аеропорту Ростова-на-Дону до Сімферополя. Пізніше, у тому ж році, 26 червня він літав з Сімферополя до Москви.

10 вересня 2015 року Борт знову подорожував до російської столиці прямим рейсом з Києва. За чотири дні, 14 вересня, він вилетів вже з Сімферополя до аеропорту Шереметьєво. З Москви він повернувся літаком до Києва наступного дня.

Ще один переліт напряму з Росії до Криму Борт здійснив 24 березня 2016-го – з московського аеропорту «Домодєдово» до Сімферополя, про що свідчать дані баз авіаперельотів РФ.

Згідно з правилами, запровадженими у квітні 2014-го року відповідно до українських законів, в’їжджати в окупований Крим та залишати його дозволяється лише через українські контрольно-пропускні пункти.

Водночас, як дослідили «Схеми», Віталій Борт декілька разів заїжджав в Крим з Росії або навпаки, виїжджав з окупованого півострова напряму в РФ. Під час двох з таких перельотів він ще був депутатом ВР 7-го скликання (до листопада 2014).

Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», встановивши відповідальність за це – адміністративний штраф.

На одному із рейсів з Сімферополя до Москви у червні 2015-го Віталія Борта супроводжувала його матір, яка, як з’ясували «Схеми», зрештою отримала російське громадянство. Про це свідчить витяг з автоматизованої системи «Роспаспорт», який є у розпорядженні журналістів. Урожденка Донецька, Валентина Борт отримала російський паспорт у Криму у 2019-му році у місті Алушта.

Відповідно до витягу з «Роспаспорту», Валентина Борт стала громадянкою РФ 2 жовтня 2019 року, а сам паспорт був виданий 8 жовтня. Причини видачі паспорту – набуття громадянства Росії відповідно до федерального закону «Про громадянство Російської Федерації» і указ Путіна від квітня 2019 року про спрощений порядок отримання російського громадянства для вихідців з Криму та ОРДЛО, йдеться в витягу.

За допомогою сайту Податкової служби РФ вдалось встановити її індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до паспорта громадянки РФ.

Окрім того, у витоках із баз даних про клієнтів медичних організацій Росії «Схеми» знайшли інформацію із зазначенням даних російського паспорта на ім’я Валентини Борт.

Також «Схеми» з’ясували, що батько нардепа має російський податковий номер, прив’язаний до його українського паспорту.

«Схеми» звернулись до Віталія Борта з проханням прокоментувати, навіщо він їздив до Росії після 2014 року та як може пояснити порушення порядку в’їзду на окупований півострів – з боку РФ. На повідомлення та дзвінки журналістів депутат не відреагував. Редакція також передала запитання помічникам Борта і чекає на відповідь.

Віталій Борт – з 2019-го року народний депутат 9-го скликання, член партії «Платформа за життя та мир» (раніше – ОПЗЖ, нині заборонена), входить до комітету Верховної Ради з питань бюджету. До цього він ще тричі обирався до парламенту: був нардепом 5-го (2006-2007 роки), 6-го (2007-2012 роки) та 7-го (2012-2014 роки) скликань Верховної Ради.

14 квітня 2014 року, на наступний день після захоплення проросійськими активістами будівлі мерії міста Макіївка, був присутній на засіданні міськради, яка проголосувала за проведення «референдуму про подальшу долю Донбасу». Підтримав його проведення, але при цьому заявляв, що референдум «обов’язково повинен бути всеукраїнським, інакше він буде незаконним і його не визнає жодна держава». Події Революції Гідності в Києві Борт називав «свавіллям».