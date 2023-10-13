У наступі на Авдіївку армія РФ використовує фосфор – Єрмак

Російські військові використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки на Донеччині, зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом», – написав він.

Також Єрмак наголосив, що бійці ЗСУ «наразі тримають позиції у складних боях».

Він закликав пам’ятати, що «війна триває, а мета ворога залишається незмінною – вбити нас усіх».

«Росіяни не цінують своїх людей – вони роблять ставку на кількість. Наша сила – в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян. Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом», – додав голова ОП.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої. Як повідомив Генштаб ЗСУ, всі атаки на Авдіївському напрямку відбили.