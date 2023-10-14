На Донеччині за добу через обстріли сил РФ поранено понад 20 жителів – ОВА

За минулу добу внаслідок обстрілів армії РФ на Донеччині зазнали поранень 22 мирних жителів, повідомив виконувач обов’язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив.

«За 13 жовтня росіяни поранили 22 жителів Донеччини: 21 у Покровську і 1 в Авдіївці», – зазначив він.

Як підкреслив Мороз, ці дані вказані без урахування загиблих у Маріуполі і Волновасі.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.