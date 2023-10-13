Кількість постраждалих від обстрілу Покровська зросла до 14 – МВС

У Покровську на Донеччині до 14 зросло число постраждалих внаслідок російського обстрілу 13 жовтня, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Раніше повідомляли про одного загиблого і 13 поранених.

«Серед поранених – дев’ять працівниць управління соціального захисту населення і дві відвідувачки, віком від 32 до 68 років», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, руйнувань зазнали адмінбудівля управління соціального захисту населення, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти і два багатоквартирних будинки.

Покровськ розташований на заході Донецької області неподалік від адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Від Покровська до лінії фронту – кількадесят кілометрів.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.