ССО заявили про успішну диверсію в окупованому Мелітополі

Сили спеціальних операцій Збройних сил України заявляють, що вранці 13 жовтня підірвали залізничну колію в Мелітополі, відрізавши російських військових від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку. Про це Сили спеціальних операцій і Центр національного спротиву (телеграм-канал «Спротив») повідомили в соцмережах.

«Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога», – йдеться в повідомленні ССО.

Центр національного спротиву доповнює, що «мелітопольські партизани» підірвали потяг окупантів, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного «боєприпаси та паливо, а в зворотному напрямку – пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна».

За повідомленнями, пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

«Партизани вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому», – вказує Центр національного спротиву і додає, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена в Запорізькій області.