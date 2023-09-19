Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі було щонайменше п’ять вибухів, повідомив міський голова Іван Федоров.



«В поки що окупованому Мелітополі «певео» рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів. Найгучніше було в районі «Автокольорлиту». Чекаємо на подробиці від наших військових», – написав він у телеграмі.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.