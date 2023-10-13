Ракетний удар РФ по Покровську: кількість поранених зросла до 23

У Покровську на Донеччині до 23 зросла кількість поранених внаслідок російського ракетного удару вранці 13 жовтня, повідомила обласна прокуратура.

Раніше повідомляли про одного загиблого і 14 поранених.

«Потерпілим із контузіями, забоями, переламами й осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У Міністерстві внутрішніх справ раніше повідомляли, що серед поранених – дев’ять працівниць управління соціального захисту населення і дві відвідувачки, віком від 32 до 68 років,

За даними МВС, руйнувань зазнали адмінбудівля управління соціального захисту населення, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти і два багатоквартирних будинки.

Покровськ розташований на заході Донецької області неподалік від адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Від Покровська до лінії фронту – кількадесят кілометрів.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.