У британській розвідці припустили, що Росія може припинити блокувати український експорт

Армія РФ боїться втратити Чорноморський флот, тому ризик залишитися без кораблів «перевищує бажання Москви блокувати український експорт Чорним морем», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначає розвідка, після серії ударів у серпні та вересні 2023 року, Чорноморський флот, «швидше за все, подвоїв свою оборону». Росія перебазувала кораблі та підводні човни, зокрема ракетоносії, із Севастополя до Новоросійська, кажуть у Міноборони Британії.

Крім того, за даними розвідки, Росія змушена захищатися від надводних дронів, атак безпілотників та ракетних ударів України, однак, Чорноморський флот продовжує запускати ракети по Україні. Розвідка вважає, що російські військові можуть це робити і зі східної частини Чорного моря.

«Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими військово-морськими силами на торгове судноплавство, швидше за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні», – йдеться у зведенні розвідки.

Раніше, 12 жовтня, в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин» напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

14 жовтня у ВМС ЗСУ розповіли подробиці нової атаки на корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин».

«Якщо простою людською мовою – трохи засумував «Павел Державин» і, як з’ясовується, із ним ще й «Коля Муру». Учора була «п’ятниця, 13-го» для Чорноморського флоту РФ. Двічі був уражений патрульний корабель «Павел Державин». Тільки із другого разу він зрозумів, що йому пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Так само підтверджуємо ураження буксира «Муру». Його відбуксирують, у нього є відповідні пошкодження», – сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.