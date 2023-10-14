У ВМС розповіли, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

Станом на 11 годину 30 хвилин 14 жовтня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 7 кораблів, серед них є один ракетоносій крилатих ракет «Калібр», повідомляє пресслужба командування Військово-морських сил ЗСУ.

«В Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель, в Середземному морі – 4 ворожих кораблі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 37 суден, із них 3 рухались із протоки Босфор, до Чорного моря – 23 судна, із них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Раніше, 12 жовтня, в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин» напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

14 жовтня у ВМС ЗСУ розповіли подробиці атаки на корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин».

«Якщо простою людською мовою – трохи засумував «Павел Державин» і, як з’ясовується, із ним ще й «Коля Муру». Учора була «п’ятниця, 13-го» для Чорноморського флоту РФ. Двічі був уражений патрульний корабель «Павел Державин». Тільки із другого разу він зрозумів, що йому пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Так само підтверджуємо ураження буксира «Муру». Його відбуксирують, у нього є відповідні пошкодження», – сказав Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.