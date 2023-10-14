МВС: російський удар зруйнував будинок у Авдіївці, під завалами може бути людина

Російські війська завдали удару по п’ятиповерховому будинку в Авдіївці напередодні, повідомило Міністерство внутрішніх справ 14 жовтня.

За повідомленням, це сталося пізно ввечері в п’ятницю, будівля зруйнована.

«Білі янголи» оглянули місце прильоту. Під завалами, ймовірно, знаходиться чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо», – йдеться в повідомленні.

Міністерство додає, що поліція закликає жителів міста евакуюватися.

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Начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив вранці, що російські війська продовжують спроби оточити місто. На ранок 14 жовтня в місті залишаються 1 600 людей.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої. Як повідомив Генштаб ЗСУ, всі атаки на Авдіївському напрямку відбили.