Новий опалювальний сезон: Шмигаль розповів, скільки газу та вугілля накопичила Україна

Станом на сьогодні у рамках підготовки до опалювального сезону, Україна вже накопичила в сховищах 15,5 млрд кубометрів газу та понад 1,2 млн тонн вугілля, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, серед пріоритетних напрямів роботи центральної та місцевої влади – «підготовка й успішне проходження опалювального сезону, відновлення житла людей і соціально важливої й критичної інфраструктури, а також підтримка місцевого бізнесу».

«Росія готує наступний етап зимового енергетичного терору після того, як суттєво знизиться температура. Ми, звісно, готуємося. Дуже важливо, що на сьогодні маємо абсолютно достатні запаси газу у сховищах – 15,5 мільярда кубічних метрів. Маємо понад 1,2 мільйона тонн вугілля, і Міністерство енергетики продовжує накопичувати необхідні енергоресурси», – зауважив очільник уряду на розширеному засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Як повідомив Шмигаль, наразі триває робота щодо розгортання «пунктів незламності».

«У Чернігівській області їх створено 330, у Сумській – 541 пункт. Важливо, щоб був забезпечений доступ до них, до світла, тепла, зв’язку», – акцентував він.

За словами голови уряду, триває робота над тим, щоб у «Дії» була доступна онлайн-мапа «пунктів незламності» та укриттів.

Як повідомив Шмигаль, загалом Чернігівщина готова до опалювального сезону на 99,5%, а Сумщина – на 99,1%.

«Проблемними залишаються питання функціонування Чернігівської ТЕЦ, робіт на Охтирській ТЕЦ, а також реконструкції об’єктів «Чернігівводоканалу», – зазначив він.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.