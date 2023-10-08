«Існує перелік об’єктів»: Ігнат уточнив, на чому зосереджуватимуться сили ППО взимку

Взимку сили протиповітряної оборони зосередяться на захисті енергетичного сектора України, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ці системи (системи ППО – ред.) будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об’єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що є цілий перелік об’єктів, «які потенційно ворог, можливо, захоче уразити».

«Так само вже варто вносити до об’єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють», – додав речник.

Ігнат вкотре наголосив, що «Україні й досі не вистачає систем захисту, тому доводиться брати на озброєння все те, чим можна уразити повітряні цілі».

Попри все, запевнив речник Повітряних сил ЗСУ, «ППО намагатиметься максимально збивати все, що випускає по Україні РФ».

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.