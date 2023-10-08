Внаслідок атаки сил РФ по Харківщині загинула жінка – влада

Російські військові 8 жовтня вкотре вдарили по території Харківської області, йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

«На жаль, через терористичні атаки росіян знову гинуть цивільні мешканці Харківської області», – наголосив Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу армією РФ міста Вовчанськ Чугуївського району загинула 65-річна жінка.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.