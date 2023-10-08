Через обстріл Херсонщини постраждала 11-річна дівчинка, вона перебуває у комі – влада

У неділю, 8 жовтня, армія РФ атакувала селище Кіндийка Херсонської області, повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

За словами чиновника, в результаті атаки поранення отримала 11-річна дівчинка, у неї «численні ушкодження» – зокрема, вибухова та черепно-мозкова травми, забій головного мозку, відкритий перелом лівої плечової кістки та множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї. Наразі постраждала перебуває у комі.

Прокудін також розповів, що раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки – вогонь армії РФ прийшовся по території поблизу церкви.

«Загалом від початку доби в Херсонській області поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед них – 9-місячна дитина», – підсумували в ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.