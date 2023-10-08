Війська РФ вкотре обстріляли Херсонщину: поранені 11 людей, зокрема 9-місячна дитина

На Херсонщині внаслідок нічних обстрілів із боку російських військ поранені 11 людей, зокрема 9-місячна дитина, повідомили голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін і Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, в ніч на 8 жовтня 2023 року російські військові вкотре масовано обстріляли місто Херсон та село у Станіславській громаді. В обласному центрі травмовано сім містян, серед яких 9-місячна дитина. У селі окупанти поцілили по приватному будинку. Постраждала родина з чотирьох дорослих людей», – повідомили у прокуратурі, за процесуального керівництва якої почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За повідомленням, через обстріли також пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, газопровід, автотранспорт.

Голова ОВА додав, що загарбники всю ніч обстрілювали Херсон, і по деяких об’єктах були вже повторні влучання.

За його словами, 27-річну жінку і її 9-місячну дочку шпиталізували в стані середньої тяжкості.

Серед травмованих, за даними голови ОВА, – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього – вибухова травма і контузія.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.