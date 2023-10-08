Росія хоче збільшити виробництво дронів-камікадзе – Ігнат

Російські військові хочуть збільшити виробництво безпілотників-камікадзе, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Є ознаки того, що воно (виробництво дронів – ред.) буде ще збільшене. Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, які надходять від певних експертів, там є нарощування», – сказав речник.

Але Ігнат наголосив, що «без Ірану росіяни навряд чи вони зможуть самотужки виготовляти».

«Якщо виробництво налагоджене, є якісь конвеєри зі складання тих же таки безпілотників «Шахед», то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виготовляти самі», – зазначив Ігнат.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.