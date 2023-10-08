Четверо людей, серед яких 9-річна дитина, поранені через обстріл Донеччини – ОГП

Четверо людей, серед яких 9-річна дитина, поранені внаслідок російського обстрілу Донецької області вранці 8 жовтня, повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 8 жовтня 2023 року о 06:25 російська армія обстріляла Костянтинівку, ймовірно, з використанням крилатої ракети ОТРК «Іскандер». Російські війська поцілили по житловій забудові. Від вибуху постраждали 9-річна дівчинка, її 44-річна матір. Також поранення отримали жінка 64 років та її 41-річний син», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ОГП, у поранених діагностували забої, осколкові ураження і струс головного мозку.

«На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета. Парамедики на місці надали їм першу медичну допомогу та доставили до лікарні. Пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків, 19 приватних домоволодінь, легковий автомобіль, котельню, газопровід та лінію електромережі», – додали в прокуратурі,

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.