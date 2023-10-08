Війська РФ знову обстріляли Херсонщину, четверо людей поранені – ОВА

Російські війська 8 жовтня знову обстріляли Херсонщину, внаслідок чого поранені четверо людей, повідомила обласна військова адміністрація у телеграмі.

«Під удар потрапив Берислав. Тут травми середнього ступеня важкості отримав 72-річний чоловік. У Херсоні влучання було поблизу церкви. Поранені троє людей. Це – дві жінки 82 років і 74-річна херсонка. У них – легкі травми. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова ОВА і Офіс генпрокурора повідомляли про 11 постраждалих через нічні обстріли області, серед яких – 9-місячна дитина.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.