Унікальні кадри штурму російських позицій. Які втрати зазнає російська армія? Танки, артилерія, дрони: як Україна відбиває захоплені території. Дивіться в новому спецпроєкті Донбас Реалії
ЗСУ розбили угруповання армії Росії на півдні від Бахмута
Випуски
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18:00, 01 жовтня 2023
Російська армія копіює тактику ЗСУ | Донбас Реалії
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18:00, 24 вересня 2023
Росія не зможе поповнити втрати танків та артилерії? | Донбас Реалії
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18:00, 17 вересня 2023
Мобілізація в Росії: як заганяють в армію чоловіків в окупації
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18:00, 10 вересня 2023
Як артилерія та дрони ЗСУ б'ють армію РФ під Бахмутом | Донбас Реалії
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18:00, 03 вересня 2023
Українська армія впритул підійшла до головної лінії російської оборони | Донбас Реалії
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18:00, 27 серпня 2023
Як ЗСУ виснажили армію Росії та пішли в наступ | Донбас Реалії