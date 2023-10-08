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ЗСУ розбили угруповання армії Росії на півдні від Бахмута

ЗСУ розбили угруповання армії Росії на півдні від Бахмута
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ЗСУ розбили угруповання армії Росії на півдні від Бахмута

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Українська армія наступає на південь від Бахмута. ЗСУ намагається обійти місто з флангу. Ідуть важкі бої.

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