Генштаб: за добу ЗСУ відбили понад 10 російських атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки

Протягом доби російські війська завдали семи ракетних і 47 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зверненні 30 жовтня. За зведенням, на фронті відбулося 30 бойових зіткнень.

Російські війська не проводили наступальних дій на Лиманському та Запорізькому напрямках. Водночас на Куп’янському напрямку штаб повідомляє про «безуспішні штурмові дії» РФ біля Синьківки на Харківщині.

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«На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Курдюмівки Донецької області… На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російська армія вела «безуспішні штурмові дії» біля Мар’їнки та Новомихайлівки, де ЗСУ відбили понад 10 атак, а також біля Старомайорського на Донеччині.

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«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – додає штаб.

Командування звітує про 19 ударів авіації по місцях зосередження російських військ і техніки, а також про ураження низки цілей ракетними військами.