СБУ: в Запоріжжі затримали агента ФСБ, який встановив камери для стеження за колонами ЗСУ

У Запоріжжі правоохоронці виявили та затримали агента ФСБ Росії, йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

У відомстві кажуть про те, що він встановив таємні відеокамери на території міста для стеження за колонами ЗСУ.

За даними слідства, пособником армії РФ виявився місцевий житель – «наприкінці вересня 2023 року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України».

Після отримання «пропозиції» адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер із представником ФСБ.

Одним із перших завдань чоловіка був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ, кажуть у відомстві.

«У такий спосіб він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента», – пишуть у СБУ.

Відомо, що для відстеження колон ЗСУ він встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Утім, співробітники Служби безпеки зазначають, що «своєчасно виявили та деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресорові».

«У зоні особливої уваги РФ були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери в локаціях, на які йому вказав «куратор» із ФСБ», – кажуть в СБУ.

Також відомо, що після встановлення вебкамер вони мали здійснювати «безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ».

«За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень», – зазначають у відомстві.

Також відомо, що на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за фактом державної зради. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.