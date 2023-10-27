Чоловіка, який воював проти ЗСУ під Бахмутом, засудили до 15 років в’язниці – СБУ

Чоловік, який вступив до лав угруповань РФ та воював проти Сил оборони на східному фронті, отримав строк ув’язнення на 15 років завдяки доказовій базі Служби безпеки.

За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисник обстрілював із автоматичної зброї бойові позиції підрозділів ЗСУ під час їхнього контрнаступу під Бахмутом.

«Українські захисники взяли ворожого поплічника у полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні цього року. За матеріалами української спецслужби, суд призначив бойовику 15 років тюрми», – зауважили у СБУ.

Як встановило слідство, зловмисником виявився житель окупованого міста Антрацит Луганської області. У червні 2022 року він добровільно приєднався до одного із російських угруповань Південного військового округу ЗС Росії.

Там його призначили на посаду стрільця і дали позивний «Льончік». Також він отримав у «військкоматі РФ» формений одяг, бронежилет, каску, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

Після цього чоловіка перекинули до району Сєвєродонецька для штурму українського міста та прилеглих селищ.

«Згодом бойовик у складі підрозділу РФ прибув під Бахмут для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ. Перебуваючи у лавах загарбників, він отримував «зарплату» в російських рублях та оформив собі паспорт громадянина РФ», – кажуть в СБУ.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.