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Зеленський звільнив заступника голови СБУ

У серпні Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України на Закарпатті Євгена Борзілова

Президент України Володимир Зеленський ухвалив сім кадрових рішень у Службі безпеки, передає пресслужба Офісу президента 23 жовтня.

Зокрема, в документах, оприлюднених у понеділок, йдеться про:

  • Звільнення Анатолія Сандурського з посади заступника Голови Служби безпеки України
  • Призначення Тамари Пашковської начальницею Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (її попередника Ігоря Вараджева звільнили у вересні)
  • Призначення Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України
  • Призначення Андрія Падалка начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України

Також укази свідчать про зміну голови Управління СБУ у Вінницькій області – Зеленський звільнив Анатолія Денисенка та призначив Володимира Петриченка.

Перед тим Петриченка звільнили з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

У серпні Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України на Закарпатті Євгена Борзілова.

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