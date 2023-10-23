Зеленський звільнив заступника голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський ухвалив сім кадрових рішень у Службі безпеки, передає пресслужба Офісу президента 23 жовтня.
Зокрема, в документах, оприлюднених у понеділок, йдеться про:
- Звільнення Анатолія Сандурського з посади заступника Голови Служби безпеки України
- Призначення Тамари Пашковської начальницею Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (її попередника Ігоря Вараджева звільнили у вересні)
- Призначення Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України
- Призначення Андрія Падалка начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України
Також укази свідчать про зміну голови Управління СБУ у Вінницькій області – Зеленський звільнив Анатолія Денисенка та призначив Володимира Петриченка.
Перед тим Петриченка звільнили з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
У серпні Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України на Закарпатті Євгена Борзілова.
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