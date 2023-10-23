Зеленський звільнив заступника голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський ухвалив сім кадрових рішень у Службі безпеки, передає пресслужба Офісу президента 23 жовтня.

Зокрема, в документах, оприлюднених у понеділок, йдеться про:

Звільнення Анатолія Сандурського з посади заступника Голови Служби безпеки України

Призначення Тамари Пашковської начальницею Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (її попередника Ігоря Вараджева звільнили у вересні)

Призначення Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України

Призначення Андрія Падалка начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України

Також укази свідчать про зміну голови Управління СБУ у Вінницькій області – Зеленський звільнив Анатолія Денисенка та призначив Володимира Петриченка.

Перед тим Петриченка звільнили з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

У серпні Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України на Закарпатті Євгена Борзілова.