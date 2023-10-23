«Регіонал» Єфремов, обвинувачений у держзраді, втік до Москви. Там його родина має апартаменти за $4 млн – «Схеми»

Колишній очільник фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді, ексдепутат Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину і з того часу не повертався. Як з’ясували «Схеми» (Радіо Свобода), нині він – у Москві. Перед вторгненням Єфремов неодноразово їздив до Росії – востаннє у лютому 2022 року. Журналісти також встановили, що Єфремов зареєструвався у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі «Тріумф-Палас». Ця нерухомість записана на сина ексдепутата – Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько чотирьох мільйонів доларів (150 мільйонів гривень – ред.). В Офісі генерального прокурора України «Схемам» повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. Сам ексдепутат говорити зі «Схемами» відмовився.

В Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання «Луганська народна республіка», допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році. Обвинувачують його також у державній зраді. Сам Єфремов ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів «непереконливими». Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська (Луганська область). Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, який після цього не продовжили. Одним із адвокатів ексдепутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України.

Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема – в Росію. В тому числі – прямо напередодні повномасштабного вторгнення.

Як встановили «Схеми» за допомогою джерел із доступом до даних про перетин кордону, ексдепутат чотири рази їздив туди через «Бачівськ». Це пункт пропуску в Сумській області через державний кордон України на кордоні з Росією. Зокрема, такі виїзди зафіксовані у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов напряму з’їздив у Росію прямо напередодні вторгнення російських військ – виїхав 4 лютого 2022 року і тим же маршрутом повернувся в Україну 19 лютого.

А вже 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт «Чоп (Страж)», що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся.

Як з’ясували «Схеми», нині Єфремов – у Москві.

У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів.

Зокрема, це – Москва, Чапаєвський провулок, 3. Це дані з витоків з бази приватної медичної лабораторії «Гемотест» за 2021 рік. За цією адресою розташований елітний житловий комплекс «Тріумф-Палас» – другий за висотою хмарочос в Росії після «Москва Сіті», збудований у стилі сталінського ампіру.

Місцем реєстрації Єфремова вказані двоповерхові апартаменти, які розташовані на 26-му та 27-му поверхах загальною площею 466,5 квадратних метрів. Як встановили «Схеми», отримавши витяг з російського реєстру нерухомості, вони із 2016 року оформлені на сина Єфремова – Ігоря. Вартість таких апартаментів, за даними профільних сайтів з продажу нерухомості, становить близько 280 мільйонів рублів, або 2,8 мільйона доларів.

В іншому записі з бази «Гемотест» за 2022 рік вказано ще одне місце проживання колишнього «регіонала» – це також апартаменти у «Тріумф-Паласі», тільки на 11-му поверсі. Загальна площа – 191,8 квадратний метр. Апартаменти, відповідно до даних «Росреєстру», з 2007 року теж належать сину колишнього очільника фракції «Партії регіонів». Їхня вартість, згідно з даними профільних вебсайтів з продажу нерухомості, становить близько 115 мільйонів рублів, або 1,2 мільйона доларів.

Таким чином сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості родини Єфремових становить понад 4 мільйони доларів (або понад 150 мільйонів гривень).

Окремо, за допомогою офіційного сайту Федеральної податкової служби РФ, «Схеми» з’ясували, що ексдепутат має російський індивідуальний податковий номер. Органи РФ його обліковують у прив’язці до українського закордонного паспорта Єфремова.

Також колишній парламентар має і російський страховий номер (СНИЛС), який дозволяє отримувати пенсійні виплати на території РФ. «Схеми» отримали витяг із бази Фонду пенсійного і соціального страхування РФ, де вказаний стаж роботи Єфремова ще за часів Радянського Союзу.

«Схеми» зателефонували до Олександра Єфремова на його російський номер. На запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, відповів: «Ви знаєте, у мене не входить у плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення».

Редакція також надіслала запит до Офісу генерального прокурора України з запитаннями, чи відоме їм нинішнє місцезнаходження Єфремова, чи оголошувався він у розшук, який запобіжний захід він має у вказаному кримінальному провадженні та чому не проводяться судові засідання у справі.



У відповідь «Схемам» в ОГП повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. На запитання про місцезнаходження не відповіли. У прокуратурі також додали, що судові засідання у справі не призначались, «що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська». Прокуратура згадала про те, що справи Старобільського суду тепер має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Разом з тим, зазначають в ОГП, інформація про фактичну передачу матеріалів справи Єфремова до іншого суду їм «не надходила».

Олександр Єфремов – давній соратник президента-втікача Віктора Януковича.

Після обрання Януковича президентом у 2010 році Єфремов очолив фракцію «Партії регіонів» у парламенті, також був керівником її луганського обласного осередку.

Усього, починаючи з 2006 року, тричі обирався до Верховної Ради під прапорами «Партії регіонів».

Єфремов голосував за «диктаторські закони 16 січня» – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.



Напередодні парламентських виборів у 2019 році тоді ще позафракційний депутат, а нині підозрюваний у державній зраді Євген Мураєв повідомив, що включив до списку очолюваної ним партії «Опозиційний блок» Олександра Єфремова. Пізніше в Центральній виборчій комісії заявили, що «Опозиційний блок» не зможе включити Єфремова, адже сплив термін для подачі кандидатів у списки.