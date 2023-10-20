Справу проти митрополита УПЦ (МП) Павла передано до суду – СБУ

Служба безпеки повідомила про завершення та передачу до суду обвинувального акту щодо колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) у справі про «підривну діяльність проти України».

«За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно). Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні СБУ.

В СБУ кажуть: слідство встановило, що митрополит Павло неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

«Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика», – йдеться в повідомленні.

Нині митрополит УПЦ (МП) Павло перебуває під домашнім арештом після того, як у квітні у нього відбулися обшуки, а самому митрополитові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Сам він назвав справу проти нього «політичною» і сказав, що «нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували».

За даними СБУ, з початку повномасштабної агресії РФ відкрито 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 уже отримали судові вироки.