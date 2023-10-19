УПЦ (МП) назвала себе «самостійною і незалежною» після голосування в Раді щодо заборони повʼязаних із РФ релігійних організацій

Українська православна церква (Московського патріархату) на своєму сайті виступила із заявою щодо сьогоднішнього схвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Представники церкви наголошують, що законопроєкт ще не став законом, а сама УПЦ (МП) є «самостійною і незалежною».

«Законопроєкт №8371, який, як зазначається, забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором, по суті своїм змістом направлений на заборону Української православної церкви та порушує права на свободу віросповідання громадян України, які належать до УПЦ. В самому проєкті закону про УПЦ не йдеться, однак його походження (рішення РНБО щодо УПЦ), медійне та політичне супроводження свідчать про те, що цей закон будуть застосовувати до УПЦ, яка насправді є самостійною і незалежною церквою, і свідомо намагаються видати її за РПЦ, а священнослужителів та віруючих людей, які є громадянами України, віднесли до агентів РФ», – йдеться у заяві.

В УПЦ (МП) переконані, що вказаний законопроєкт «не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України».

Для обґрунтування необхідності ухвалення, кажуть в УПЦ (МП), депутати посилаються на «кримінальні провадження відносно членів УПЦ, що нібито несуть загрозу національній безпеці».

За даними СБУ, з початку повномасштабної агресії РФ відкрито 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 уже отримали судові вироки.

Верховна Рада у четвер проголосувала у першому читанні за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.