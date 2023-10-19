Київ звинуватив РПЦ у створенні «православних ПВК» для війни в Україні

Українські спецслужби повідомляють, що викрили керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ для війни проти України.

«За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України. Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій. Під час відбору потенційних «кандидатів» перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий «досвід». Після зарахування найманців до лав ПВК московської церкви вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб», – передає у четвер Служба безпеки України.

Повідомляється, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп РФ, наближених до президента РФ Володимира Путіна.

«Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на «будівництво» храмів. На підставі задокументованих фактів Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності», – повідомили в СБУ.

Позиції російської православної церкви чи офіційних джержструктур РФ з цього приводу наразі немає.

Раніше сьогодні Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

За даними СБУ, з початку повномасштабної агресії РФ відкрито 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 уже отримали судові вироки.