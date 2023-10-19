ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, повʼязаних із РФ

Верховна Рада у четвер проголосувала у першому читанні за законопроект про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

Законопроєкт №8371 підтримали 267 народних обранців, повідомили депутати Олексій Гончаренко, Роман Грищук та Ярослав Железняк у Telegram.

Повідомляється, що надалі у документ додаватимуть правки, після чого буде розгляд у другому читанні. Скільки це займе часу – невідомо.

Читайте також: Дві третини українців вважають, що УПЦ (МП) треба повністю заборонити – КМІС

У січні цього року до ВР подали законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Документом пропонується заборонити на території країни ті релігійні організацій, які пов’язані з Росією.

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.