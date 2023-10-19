«Демонтаж структур Московського патріархату» – Єленський про заборону повʼязаних із РФ релігійних організацій

Рішення щодо заборони релігійних організацій, повʼязаних із Російською Феідерацією, спрямоване не проти православʼя чи православних, а має на меті припинити вплив на українців Московського патріархату, вважає голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Про це він сказав 19 жовтня в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live»).

«Йдеться про припинення цього впливу, про демонтаж структур Московського патріархату. Та в жодному разі не йдеться про те, щоб люди, які дотепер входили в цю церкву, не мали змоги сповідувати свою віру і гідно висловлювати свої релігійні почуття. Підпорядкування Московському патріархату не є частиною православного віровчення», – переконаний Віктор Єленський, який є відомим українським релігієзнавцем.

За його словами, жодний із ієрархів, який перебуває у єдності з Московським патріархатом, не зміг відповісти на запитання, «чим вам цінний звʼязок із діячем, який за 600 днів російської агресії проти України не знайшов жодного слова співчуття для батьків і рідних понад 500 дітей, яких вбили російські агресори» (очевидно, йдеться про очільника Російської православної церкви Кирила – ред.).

«А от у священників, які служать у провінції та навіть у Києві, у мирян, які ходять у цю церкву, є відповідь на це запитання. І вони неодноразово зверталися до свого священного начальника і кажуть: «Від нас не вимагають зректися символу православної віри, від нас не вимагають зректися істин семи соборів нерозділеної церкви», – твердить Єленський.

Українська православна церква (Московського патріархату) на своєму сайті виступила із заявою щодо схвалення 19 жовтня Верховною Радою в першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Представники церкви наголошують, що законопроєкт ще не став законом, а сама УПЦ (МП) є «самостійною і незалежною».

В УПЦ (МП) висловили впевненість, що вказаний законопроєкт «не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України».

Верховна Рада 19 жовтня проголосувала у першому читанні за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.