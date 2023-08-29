Єленський: папа Франциск «шкодує про свої слова» щодо спадщини Росії

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський прокоментував для Радіо Свобода останні заяви папи Римського щодо російської історичної спадщини.

Єленський звернув увагу на те, що папа неодноразово висловлював підтримку Україні, але в той же час «намагався урівняти агресора і жертву агресії».

«Мені також відомо, що він шкодує про ці свої слова. Мені також відомо, що папа вважав, що ось ця Катерина і ось цей Петро (російські монархи Катерина І та Петро І – ред.) – це на загальному тлі російської історії кривавої дійсно європейці, які намагалися наблизити Росію до Європи. І тому він говорив про спадщину. Але виправдовувати його тим, що він не сказав, те, що він дійсно сказав, не доводиться», – заявив Єленський.

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Він звернув увагу на те, що пресслужба Ватикану прибрала ці слова з офіційної заяви. Водночас їх «вже почули дуже добре в Росії» як заклик до подальшої імперської експансії, вважає посадовець.

У відеозверненні до російської католицької молоді, оприлюдненому 25 серпня, папа Римський Франциск дослівно сказав таке:

«Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами».

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Прессекретар Ватикану Маттео Бруні після цього сказав, що Франциск просто хотів похвалити позитивні аспекти духовної та культурної історії Росії, коли він хвалив російських імператорів Петра та Катерину Другу.

Після цього МЗС України зауважили, що «саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл».

Українська греко-католицька церква також виступила з критичною заявою через висловлювання папи Римського Франциска.