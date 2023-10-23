СБУ заявляє про «нейтралізацію» підпільного осередку ФСБ в Херсоні

Служба безпеки України заявляє про «нейтралізацію» в Херсоні підпільного осередку російської ФСБ – затримані троє людей, які коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

Як повідомляє пресслужба відомства, організатором та керівником підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога.



«Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської ФСБ, яка невдовзі завербувала його. Після звільнення міста зрадник на деякий час «заліг на дно», але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм «куратором» з окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання», – йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, чоловік створив власну групу інформаторів, залучивши двох проросійськи налаштованих жителів Херсона, один із них під час захоплення міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для російської агенції «РИА Новости».



У відомстві зазначають, що вони визначали координати компактної забудови та проживання громадян на території Херсона, також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях.



За даними слідства, за їхніми координатами наприкінці вересня цього року війська РФ вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили – через обстріл 10 людей були поранені.



В Офісі генпрокурора додають, що трьом місцевим жителям, які коригували російські удари по Херсону, повідомили про підозру. Одному з них інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Іншим двом – поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними прокуратури, протягом 2022 року з початку повномасштабного вторгнення по Херсонській області розслідувалося понад 1800 проваджень, які пов’язані зі злочинами проти основ національної безпеки. Серед них 900 – за фактами державної зради, колабораційної діяльності та сприяння державі-агресору.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.