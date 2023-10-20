СБУ оголосила підозру силовику в окупованому Донецьку – фабрикував «справу» проти парамедикині «Тайри»

Служба безпеки України повідомила про підозру представникам так званої «Генпрокуратури та МВС РФ» в окупованому Донецьку щодо масових переслідувань громадян.

«Один з них (фігурантів – ред.) зрадник Царенко Н.В., так званий «слідчий» окупаційної «Генеральної прокуратури» в Донецьку, який фабрикував «справу» проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним «Тайра». Після її викрадення у Маріуполі фігурант намагався «пришити» потерпілій «розстрільну статтю» за надання меддопомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донеччини. Після початку повномасштабного вторгнення Фін запропонував російським загарбникам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у війні проти України», – розповіли в СБУ.

За даними СБУ, чоловіку повідомили про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Ще однією фігуранткою виявилась мешканка Донецька, експосадовиця розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала бойовиків на сході України.

«За це ватажки ворожих угруповань призначили її «старшим інспектором «управління автомобільної інспекції МВС ДНР». На цій «посаді» вона брала участь у незаконних обшуках авто мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв «перереєстровувати» власні транспортні засоби на російські номери. Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру», – вказали в СБУ.

Обидва фігуранти переховуються на тимчасово непідконтрольній території України, вказали у відомстві.

16 березня 2022 року в Маріуполі Донецької області в полон до російських військ потрапили медик-волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) і її водій. Українська сторона наголошувала, що Паєвська не є військовою. 17 червня вона була звільнена з полону і згодом – у вересні – дала свідчення Гельсінській комісії США про воєнні злочини армії РФ.