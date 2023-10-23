СБУ затримала посадовця Антимонопольного комітету за вимагання хабаря

Служба безпеки України ліквідувала «корупційну схему» у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету – про це пресслужба заявила 23 жовтня.

За заявою, посадовця відділу досліджень і розслідувань комітету затримали в Києві.

«Він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб «заплющити очі» на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій», – заявляє СБУ.

Правоохоронці задокументували, що службовець вимагав хабарі з місцевої компанії, яка оптом торгує хімічними засобами та очисною технікою. Зокрема, за 8 тисяч доларів обіцяв керівнику підприємства не накладати штрафи за порушення, викриті під час перевірки.

Читайте також: Перевірки військкоматів: НАЗК звітує про виявлення «необґрунтованих» 255 млн гривень за пів року

«Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали «на гарячому» під час передачі йому наступного «траншу», – додає пресслужба.

Посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, він під вартою. В разі обвинувального вироку йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Антимонопольний комітет не коментував затримання публічно. Водночас СБУ додає, що викриття відбулося «за особистого сприяння новопризначеного керівника АМКУ Павла Кириленка».

Колишній голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко очолив Антомонопольний комітет у вересні.