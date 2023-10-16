Суд заарештував майно аеропорту Одеси у рамках розслідування – САП

Вищий антикорупційний суд заарештував майно міжнародного аеропорту «Одеса» в рамках кримінального провадження про його можливе розкрадання – про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 16 жовтня.

За повідомленням, таке рішення ВАКС ухвалив на клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП.

«Слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 мільярда гривень доходу від його діяльності», – повідомляє пресслужба відомства.

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Йдеться про будівлю старого терміналу та 2 488 одиниць майна аеропорту, корпоративні права компанії «Одеса Аеропорт Девелопмент», а саме 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу площею 26 700 квадратних метрів.

Наприкінці серпня НАБУ та САП повідомили, що правоохоронці розслідують факти заволодіння майном і доходами міжнародного аеропорту в Одесі.

За оцінкою правоохоронців, учасники схеми, серед них двоє одеських бізнесменів, заволоділи не тільки майном аеропорту на суму 118 мільйонів гривень, а й доходами від його діяльності з 2012 по 2022 рік у сумі понад 2,5 мільярда гривень.