Мера Сум, підозрюваного в хабарництві, відсторонили на два місяці – САП

Мера Сум Олександра Лисенка відсторонили від посади на два місяці, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка подавала до Вищого антикорупційного суду відповідне клопотання.

«9 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно з директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень. Строк відсторонення – два місяці», – йдеться в повідомленні.

3 жовтня обом чиновникам повідомили про підозру.

Вищий антикорупційний суд 4 жовтня обрав запобіжний захід міському голові Сум у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень. 6 жовтня стало відомо, що Олександр Лисенко вийшов під заставу.

За даними слідства, підозрювані вимагали хабар за вирішення питання щодо тарифу на сміття і «нестворення штучних перешкод» для діяльності одного з підприємств.

Сам Лисенко відкидає звинувачення в отриманні неправомірної вигоди та стверджує, що грошей «не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився».