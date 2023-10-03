Затриманому напередодні на хабарі меру Сум оголосили про підозру 

Сумському міському голові, якого напередодні затримали при одержанні неправомірної вигоди оголосили про підозру, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«За погодження керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру Сумському міському голові, якого викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Його спільнику – директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України», – йдеться в повідомленні САП у Telegram.

Слідчими встановлено, що мер Сум і його підлеглий вимагали хабар за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міськради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу «на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством».

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Прокурор наполягатиме триманні під вартою з альтернативою внесення застави, повідомили у САП.

2 жовтня стало відомо про затримання на хабарі мера Сум та директора департаменту інфраструктури міста. Обох фігурантів затримали «на гарячому» у момент отримання готівки у 1,4 млн грн.

З відкритих даних відомо, що мером Сум є Олександр Лисенко. Директором департаменту інфраструктури міста на сайті Сумської міськради вказано Олександра Журбу.