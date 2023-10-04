Мера Сум заарештували з можливістю внесення застави у 3 млн грн – САП

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сумському міському голові у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі три мільйони гривень, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

«Суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки», – йдеться в повідомленні.

Напередодні правоохоронці повідомили про підозру Сумському міському голові у справі про хабар у понад 2 млн грн. Разом із мером Сум (з відкритих даних це Олександр Лисенко) 2 жовтня був затриманий і директор департаменту інфраструктури міста. Обох затримали «на гарячому» після отримання частини хабаря у понад 1,4 млн грн. Слідчі кажуть, що хабар вони вимагали за вирішення питання щодо тарифу на сміття і «нестворення штучних перешкод» для діяльності одного з підприємств.