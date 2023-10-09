САП просить суд відсторонити мера Сум від посади – його підозрюють у хабарництві

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 жовтня подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади мера міста Суми Олександра Лисенка.

У САП нагадали, що мера міста та директора Департаменту інфраструктури Сумської області викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі – 2 130 000 гривень. 3 жовтня обом повідомили про підозру.

Про розгляд клопотання щодо відсторонення обіцяють повідомити пізніше.

Вищий антикорупційний суд 4 жовтня обрав запобіжний захід міському голові Сум у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень. 6 жовтня стало відомо, що Олександр Лисенко вийшов під заставу.

За даними слідства, підозрювані вимагали хабар за вирішення питання щодо тарифу на сміття і «нестворення штучних перешкод» для діяльності одного з підприємств.

Сам Лисенко відкидає звинувачення в отриманні неправомірної вигоди та стверджує, що грошей «не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився».