Медіа: мер Сум Лисенко вийшов під заставу в 3 мільйони гривень

Міський голова Сум Олександр Лисенко вийшов під заставу – про це повідомляють українські медіа з посиланням на антикорупційні органи.

Зокрема, Суспільний мовник, посилаючись на пресслужбу Вищого антикорупційного суду, повідомив, що заставу внесли 5 жовтня.

Цю інформацію підтвердив портал «Слово і діло», посилаючись на джерела в антикорупційних органах.

Крім того, на Лисенка покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Читайте також: Апеляційний суд збільшив заставу посадовцю Мінагрополітики у справі про зловживання – прокуратура

Вищий антикорупційний суд 4 жовтня обрав запобіжний захід міському голові Сум у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень.

Перед цим правоохоронці повідомили Олександру Лисенку про підозру Сумському міському голові у справі про хабар у понад 2 мільйони гривень. Разом із мером Сум (з відкритих даних це Олександр Лисенко) 2 жовтня був затриманий і директор департаменту інфраструктури міста.

Слідчі кажуть, що хабар вони вимагали за вирішення питання щодо тарифу на сміття і «нестворення штучних перешкод» для діяльності одного з підприємств.

Сам Лисенко відкидає звинувачення в отриманні неправомірної вигоди та стверджує, що грошей «не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився».