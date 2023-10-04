САП завершило розслідування щодо ексголови Верховного Суду

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершив розслідування щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва– про це відомство повідомило 4 жовтня.
Йдеться про справу за фактами одержання Клюєвим неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
«Детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення», – йдеться в повідомленні.
Прокуратура додає, що матеріали щодо адвоката-фігуранта справи виділили в окреме провадження.
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України.
За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Суд відмовив у задоволенні вимог, але в 2022 році апеляційний суд скасував рішення і визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
Щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен нібито вступив у змову з адвокатом одного зі адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 мільйона доларів.
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Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів 15 травня голову ВС і адвоката було викрито «на гарячому». САП 16 травня підтвердила затримання голови суду Всеволода Князєва та іншого фігуранта справи.
За даними НАБУ та САП, адвокатське об’єднання виступало посередником між суддями та тими, хто пропонував їм неправомірну грошову вигоду. За домовленістю з цим об’єднанням представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення.
Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
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