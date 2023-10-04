САП завершило розслідування щодо ексголови Верховного Суду

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершив розслідування щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва– про це відомство повідомило 4 жовтня.

Йдеться про справу за фактами одержання Клюєвим неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

«Детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура додає, що матеріали щодо адвоката-фігуранта справи виділили в окреме провадження.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Суд відмовив у задоволенні вимог, але в 2022 році апеляційний суд скасував рішення і визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен нібито вступив у змову з адвокатом одного зі адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 мільйона доларів.

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Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів 15 травня голову ВС і адвоката було викрито «на гарячому». САП 16 травня підтвердила затримання голови суду Всеволода Князєва та іншого фігуранта справи.